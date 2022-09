Erdoğan: Sırf daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyoruz

Ankara Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefet bu eserlere çamur etmeye çalışsa da, bugün şehir hastane modeli pek çok ülke tarafından inceleniyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesi ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımlarla hazırlanmıştır. Beyaz reformla sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz sağlık personelinin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Türkiye yıllar yılı buna hasretti. Bunu başardık mı? Evet. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her anını takip ettim. Hala inşası süren 13, proje aşamasındaki 2 şehir hastanemiz ile bu sayıyı 35'e çıkaracağız. Bir kısmi kamu özel ortaklığı, bir kısmı ise genel bütçeden yapılıyor. Milletimize en hızlı hizmeti vercek şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Muhalefet bu eserlere çamur etmeye çalışsa da, bugün şehir hastane modeli pek çok ülke tarafından inceleniyor. Gelişmiş ülkelerin sağlık konusunda nasıl acınacak durumda olduğu salgın döneminde ortaya çıkmıştır.

Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz? Bay Kemal'in SSK'nın başındayken nasıl aciz bir durumda olduğunu görmüş müydünüz? Sen SSK'nın başında ne yaptın ki, bu ülkede ne yapacaksın?

Sosyal medya mecralarında gelişmiş ülke güzellemeleri yapıldığını, buralara gidilmesi gerektiğinin aşılanmaya çalışıldığını görüyoruz. Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır. Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır. Bu ülkelerin en önemli alametifarikaları olan refah ve güvenlik sırça köşkü her krizde biraz daha çatlamakta, parçalanmaktadır. Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için sufli heveslerle başka ülkelerin, toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Her yeni küresel kriz dünyadaki refahı kökünden sarsmaktadır. İşte o zamanlarda bu ülkenin kıymeti daha çok anlaşılacaktır."