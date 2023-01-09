Erdoğan: Sıradan işletme devrini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından bir bölüm şöyle:

"Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına neden olan Arifiye bakım fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devrini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yaparak ABD'den İngiltere'ye kapı kapıya dolaşarak, benzin istasyonlarında birşeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. İşten atılacak denilerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelleri hiçbir kayba uğramadan fabrikamızda çalışıyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. İşte bu güzel Sakaryamızı temsil eden bir tane milletvekili var, ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı aldım. Onu da vakıflarımızdan birine verdik, hiç olmazsa hayırları dokunsun. Bu hazin tabloyu da ayrı bir pişkinlik örneği olarak milletimizin takdirine bırakıyoruz. İşin aslını bildikleri halde ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum.

Grup kürsülerini iftira kürsülerine çevirenleri, ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa biz milletimize saygımızın geleneği olarak onların yalanlarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Savunma sanayi alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyeceğiz. İşte bugün burada olduğu gibi kamu ve özel sektör iş birliğiyle ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız.

Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Göreve geldiğimizde yüzde 20'si milliydi, şimdi yüzde 80'i milli olan savunma sanayine sahibiz. Bu alanda hayal dahil edilemeyen başarılara imza attık. Savunma sanayinde başarı hikayesi yazmakla kalmadık, büyük zihniyet devrimi de gerçekleştirdik. Akim bırakılan ülkemiz bizimle birlikte ilk defa projelerinin neticelendiği, başarısını ispatladığı günleri gördü. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelendirilen kritik projeleri gerçeğe dönüştürdük. Bu seviyeye bir anda gelmedik. Başbakanlığımızın ilk günlerinden itibaren ülkemizin güçlenmesi amacıyla yürütülen tüm çalışmalara sahip çıktık, destek verdik.

Nice direnişlere nice sabotaj, ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun somut neticelerle gurur duyduğumuz bu günlere geldik. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde yaşanan zihniyet değişikliğinin faydasını kısa sürede tecrübe ettik. 2002'de savunma sanayi sektöründe sadece 56 firma gösterirken bugün bu sayı 2000'i aştı. 62 olan proje sayısı 750'yi geçti. Toplam 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara yükseldiğini gördüğümüz günlere kavuştuk."