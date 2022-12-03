Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde besledikleri terör örgütleri bize saldırıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: