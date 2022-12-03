Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde besledikleri terör örgütleri bize saldırıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar.
- Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür bir ülke değil. Artık söz sahibi olan bir Türkiye var.
- Türkiye Yüzyılı ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Şu anda alanda 110 bin kişi var ve bu bir rekor.
- Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar gerçeği kabullenmek zorunda kalıyorlar, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.
- Dünya geçtiğimiz yüzyılda yaşanan iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemi yaşıyor.