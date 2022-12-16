Erdoğan: Silivri Avrupa'daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi haline geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan "Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir" dedi.

Tesisin günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Erdoğan "Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir" diye konuştu.

Törene eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Ankara Tuzgölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız.

- Ülkemizi doğalgaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir.

- 20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak, ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz.

- Çevrecilik gibi bahanelerle önümüze döşenen mayınların farkındayız. Aşamadığımız sıkıntılarımız mevcut. Önümüzdeki dönemde hedeflerimize daha kararlı güçlü şekilde yürüyeceğiz.

- Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17'nci büyük arzına sahip ülkesidir.

- İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimiz 100 bin varile çıkaracağız. Daha büyük keşifler için yolumuza devam edeceğiz.

- Amacımız, ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir.

- Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellikle Trakya doğalgazda enerjide bir hub haline gelecektir.

- 2053 yılında enerjide dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik. Yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz."