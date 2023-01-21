Erdoğan: Sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz" dedi.
Erdoğan, Bursa’da düzenlenen 'Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'daki konuşmasından bazı detaylar şöyle:
- Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa’nın marka değerini arttıracak, ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik.
- Hükümetlerin ortalama ömrünün 1.5 yılı bile bulmadığı bir siyasi atmosferde istikrardan bahsedilemez.
- Bugün dünya krizleri konuşurken, biz ihracatta 254 milyar dolara ulaştık.
- İHA ve SİHA konusu Altılı Masa'nın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir.
- Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen Türkiye’nin yıldızı daha çok parlıyor
- Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı.
- Bunların tek derdi, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.