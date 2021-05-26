Erdoğan, Sedat Peker videolarına ilişkin ilk kez bugün konuşacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin ilk kez bugün konuşacağı öğrenildi.

2 Mayıs'tan bu yana AKP-mafya ilişkilerine ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelirken, Erdoğan sessizliğini korumuştu.

Erdoğan'ın sessizliğinin Soylu'yu zor durumda bıraktığı söylenirken, dün Bahçeli'nin destek açıklaması sonrası Soylu'dan "müteşekkirim" açıklaması gelmişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "video operasyonlarının hedefi konusunda bir perspektif vermesi bekleniyor" dedi.

Erdoğan 2 Mayıs'tan bu yana sadece “Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz” demiş, bu sözlerin hedefi anlaşılamamıştı.