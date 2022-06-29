'Erdoğan seçimden sonra Fethullah Gülen'e komşu olacak'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini, Gülen'e komşu olacağını söyledi.

Artı TV'de yayınlanan Ankara Gündemi programında konuşan Kaya, şunları söyledi:

“Hem Cumhurbaşkanlığını kazanacağız hem de 400 rakamını bulan bir süreci işleteceğiz. Diyelim ki 360 rakamını geçtik 400'e ulaşamadık. Ben zaten cumhurbaşkanı seçiminin kaybedildiği gün Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir partinin kalacağını düşünmüyorum. Recep Tayyip Erdoğan kaybettikten sonra zaten hazırlıklarını yapıyor. Çiftliğini boş yere almadı. Fethullah Gülen'le komşu olacak."