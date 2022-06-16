Erdoğan seçim için geziye çıkıyor: '2023 seçimlerine kilitlendi'

AKP'nin MKYK toplantısında gündemdeki konulara değinen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partililere "2023’ü alacağız. Vatandaşımıza dokunalım, insana dokunalım, sokakta ve mahallede, çarşıda ve pazarda olalım. Kazanamayacağımız gönül, telafi edemeyeceğimiz kırgınlık yok" dediği belirtildi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, sahadan geri dönüşlerden memnun olduğunu dile getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’lı masayla ilgili de "Buradan bir şey çıkmaz. Kendi aralarında birbirlerine düştüler. Son manevraları birbirlerinin açıklarını kapatmaya yönelik. Bir türlü adaylarını belirleyemediler. Kim ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’yu kapsayan geziye çıkacacağını yazdı. Selvi, Erdoğan'ın, 2023 seçimlerine kilitlendiğini belirterek MKYK toplantısında da “Arkadaşlar, yapacağımız tek şey var. Çok çalışmalıyız. Önümüzdeki seçim hayati derecede önemli bir seçimdir. Onu aklımızdan çıkarmadan çalışmalıyız” dediğini aktardı.