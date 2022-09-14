Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gidecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak olan Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Semerkant'a yarın gidecek Erdoğan, ilk gün ağaç dikimi etkinliğine, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak. Aile fotoğrafında yer alacak Erdoğan zirvenin ikinci oturumunda da konuşma yapacak.

Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.

Zirveye Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.