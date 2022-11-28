Erdoğan sahneye çıkış şarkısını değiştirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığınca Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı.

AKP’nin “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısının yazarı Aşkın Tuna CHP’ye katılmıştı.

Tuna, “Devlerin Aşkı Büyük Olur” ve “Sensiz sabah olmuyor” gibi popüler şarkıların da bulunduğu bin 500'den fazla esere sahip.

Üç boyutlu Erdoğan koreografisinde, stadyumun kale arkasında Erdoğan'ın portresi yükseldi.