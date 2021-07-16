Erdoğan, Rize'deki sel felaketinin nedenini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bayram programı ve Kuzey Kıbrıs ziyareti

"Nasip olursa pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'a seyahatimiz var. Geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün parlamentoda milletvekillerine hitabımız olacak, yine Kuzey Kıbrıs'ta gerek müjdesini orada vermek istiyorum güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik ve salı günü de Kuzey Kıbrıs'ta her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Bu yılki merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya geren dünyaya barışın tesisi için mesajlarımız olacak.

Rize ve Almanya'daki sel felaketi

O konuda Almanya'dan böyle bir talep söz konusu değil. Felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Rize'deki sel felaketinde de 2 kaybın dışında, 6 vefatımız var. 3 bakanımız orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim ve yoğun bir şekilde AFAD'ın çalışması var. Rizemiz, Doğu Karadenizimiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da saatte 202 m3 yağmur aldı. Bununla karşı karşıya kaldı. Çay bitkisi gübreleme tekniği sebebiyle aldığı o yağmurla gübrenin bir balçığa dönüştüğü bitki. Balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. O ağaçlar söküldü ve yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın evlerinin altındakiler de kaydılar. Ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin. 6 kaybımız var, 2 tane aranan hemşerilerimiz var. Tüm ölenlerimizin yakınlarına sabırlar diliyorum. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Ne gerekiyorsa yerine getireceğiz."