Erdoğan: Rize'de selin vurduğu yerler afet bölgesi ilan edilecek

Erzurum'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar, milletimizden karşılık bulamazlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: