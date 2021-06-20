Erdoğan, Reisi'ye 'taslak kutlama metni' yollamış

İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolladığı tebrik mesajında bir detay dikkat çekti. Söz konusu mesaj İran Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından da paylaşılırken metnin "taslak metin" olduğu farkedildi.

Söz konusu metinde “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçilen İbrahim Reisi’ye Gönderilebilcek Tebrik Mesajı Taslağı” yazdığı görüldü.

Söz konusu paylaşım

Metin daha sonra paylaşımdan kaldırılırken dikkat çeken ibareler silinip tekrar yayımlandı.