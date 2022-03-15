Erdoğan: Refah seviyesinin kıyısında bulunuyoruz

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına dair "Dışişleri Bakanını Rusya'ya gönderiyorum. Kendisi iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesi sağlamaya çalışacaktır" dedi.
Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
- "Gerilimlerin zirve yaptığı dönemlerde dahi tüm taraflarla konuşmayı başarabilen ülkelerden biriyiz. Belirleyici güç konumumuzu herkese kabul ettiriyoruz. Eskiden kendi topraklarından vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamakta zorlanıyorduk. Eskiden Türkiye olarak kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaşmakta sıkıntı çekiyorduk. Dünyada işler yolunda giderken; içerideki yönetimin beceriksizliği nedeniyle kara günler yaşadık. Şimdi dünyanın değerlerini temsil ettiğimiz bir yerde duruyoruz"
- "Rusya ve Ukrayna arasındaki bu üst düzey temas, somut sonuç alınamasa da kapı açmak için önemlidir. Dışişleri Bakanını Rusya'ya gönderiyorum. Kendisi iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesi sağlamaya çalışacaktır"
- "Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada genişleyen etki alanının olumlu neticelerini almaya başladıkça kazandırdığımız geniş vizyonumuz daha iyi anlaşılacaktır"
- "Hamdolsun milletimiz ortaya çıkan eserlerden neyi nasıl yaptığımızı görüyor, takdir ediyor. Sakarya'daki Tank Palet fabrikası yüzünde kendi milletine etmedik hakaretleri bırakmayanları unutmadık. Herkesin konuştuğu insansız hava araçlarını eleştirenlerin vatana ihanet peşinde olduklarını daha iyi anlıyoruz. Kendi uçağımızı kendi silahımızı kendi otomobilimizi geliştirmemizi engelleyen zihniyetin bir kez daha ülkemize aynı kötülüğü yapmasına izin vermeyeceğiz"
- "Fiyatlaması küresel düzeyde yapılan petrol, gıda gibi ürünlerin artışlarını insanımıza en az düzeyde yansıtılması için elimizden geleni yapıyoruz. Refah seviyesinin kıyısında bulunuyoruz"