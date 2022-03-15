Erdoğan: Refah seviyesinin kıyısında bulunuyoruz

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına dair "Dışişleri Bakanını Rusya'ya gönderiyorum. Kendisi iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesi sağlamaya çalışacaktır" dedi.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle: