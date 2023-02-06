Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; depremler nedeniyle Erdoğan'ı telefonla arayan Putin, yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti ve yaralılara şifa dileğini paylaştı.

Putin görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.