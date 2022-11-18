Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Açıklamaya göre Erdoğan Putin’in doğalgaz merkezi kurulması teklifi hakkında "ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını" söyledi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin'in bugün Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve gün içinde bir liderle daha görüşme gerçekleştireceğini söyledi.