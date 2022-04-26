Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Erdoğan görüşmede, "barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu" ifade etti.

"Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu" belirten Erdoğan, "herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini" dile getirdi.

Erdoğan, müzakere sürecinde İstanbul'da liderler arasında görüşme teklif etti.