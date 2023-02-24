Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında Kremlin'den açıklama

Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Kremlin basın servisi telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada ikilinin Ukrayna çevresindeki durumu ve İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmalarının uygulanmasını görüştüklerini söyledi.

Yapılan açıklamada ikilinin ayrıca Akkuyu NGS'nin enerji temini ve inşaatına da değindikleri ifade edildi.

Kremlin basın servisi, "Liderler, Rus enerji kaynaklarının daha fazla tedarik edilmesinin ve Akkuyu NGS'nin inşasının pratik yönlerini görüştüler." dedi.