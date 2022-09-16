Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği kongre merkezinde basına kapalı olarak yapılan görüşme 40 dakika sürdü.

Sputnik'in haberine göre Putin görüşmede Ukrayna'dan sevk edilen tahılın önemli bölümünün en yoksul ülkelere gideceğini umduklarını kaydetti ancak şu ana kadar bunun sağlanamadığına dikkat çekti.

Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında oynadığı role vurgu yapan Putin, "Türkiye, bizim enerji kaynaklarımız için en güvenilir tedarik güzergahlarından biri haline geldi, sadece kendi ihtiyaçları için değil, AB ülkeleri için de. TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı kesintisiz devam ediyor" diye konuştu.

'Akkuyu'da sorunlar çözüldü'

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin "olağan şekilde" sürdüğünü belirten Putin, "Kısa süre önce sizinle oradaki birtakım sorunları istişare etmiştik. İnşaat sürecinin organizasyonuyla ilgili belirli sorunlar vardı. Bildiğim kadarıyla tüm bu sorunlar çözüldü ve dün bu büyük, devasa inşaatın tarafları arasındaki tüm ilişkileri düzenleyen nihai belgeler de imzalandı" ifadelerini kullandı.

