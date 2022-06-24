'Erdoğan, parlamenter sisteme geçiş için mücadele edecek'

TV 42'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, son zamanlarda hatırladığı tüm seçimlerin kararını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiğini dolayısıyla da şu sıralar Bahçeli her tweet attığında, her mikrofon önüne geçtiğinde AKP genel merkezdekilerin, Bahçeli seçim kararı açıklayacak diye tedirgin olduklarını öne sürdü.

"İktidara yakın medyanın her gün konusu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak. Anlaşılan şu ki ülkeyi kimin yöneteceğini merak ediyorlar, yoksa eskiden de Sayın Cumhurbaşkanı’nın rakipleri olurdu ve hiç dikkate bile almazdı. Seçime katılırdı kazanırdı, eleştireceğini eleştirirdi fakat şimdi öyle değil, bir seneden önce başladılar" diyen Üstün, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda parlamenter sisteme dönüş için mücadele edeceğini söyledi.

Üstün'ün konuşması şöyle:

"Ak Parti seçimde kaybettikten sonra dağılır. Sayın Cumhurbaşkanının da kaybettikten sonra ilk aklına gelecek şey muhalefete önerge verip parlamenter sisteme ikna etmek için kendi mücadele edecek ve bu mücadeleyi belki ana muhalefet partisi lideri olarak yapacak, belki de sadece muhalefet olarak yapacak. Ben Tayyip Bey'in Ak Parti Genel Başkanı olarak parlamenter sisteme geçmek için ilk öneri verecek kişi olduğuna inanıyorum.

Şu anki yetkileri düşünün muhalefetin elinde herhangi birine geçtiği zaman Tayyip Bey bu yetkilerin muhalefetten iktidara geçmiş birisinde olmasını istemez çünkü yetkilerin ne kadar geniş olduğunu biliyor. Buna istinaden ilk önerge verecek kişi Sayın Cumhurbaşkanı olur diye düşünüyorum"