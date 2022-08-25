Erdoğan: Operasyonları sürdüreceğiz, bir gece ansızın gelebiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıldönümü" töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bazıları bu bozkırda neden yatırım yaptığımızı anlamıyor. Anlamak istemiyor. Aynı kesimler konu Türkiye olunca bir mankurt oluyor. Ahlat ve Malazgirt, geçmişi bugünü ve yarınıyla Türkiye’dir.

Sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridor ile güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya ilan ediyorum.

Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekât düzenleyip bize sakın ha deyip parmak sallayanların riyakârlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında, birliğinde beraberliğinde gözümüz yok. Biz kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, Türkiye'nin bu ilkeli ve adil mücadelesine söz söyleme hakkı yoktur.

Türkiye'nin önünü 2 asırdır kullandıkları yöntemle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değil, ama başaramayacaklar."