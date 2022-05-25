Erdoğan operasyon sinyali verdi, Yeni Şafak nerelerin hedef alınacağını yazdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yönelik yeni operasyon sinyalini vermiş, "TSK, MİT, Emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, operasyon başlayacak. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususları değerlendirecek ve enine boyuna ele alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler yarın yapılacak toplantıya çevrilirken, yandaş Yeni Şafak, operasyonun olası hedeflerini yazdı.

Gazetede yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun hedefinde Tel Rıfat, Kobani, Ayn İsa ve Menbiç var.

Operasyonla birlikte Rasulayn'dan Afrin'e kadar tüm bölgenin kontrol altına alınmasının planlandığı öne sürülüyor.