Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: Erken tapuya yüzde 25 indirim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelere katıldığı ABD programından döndü.

Erdoğan her yurt dışı gezisinde olduğu gibi dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konut projesindeki yeni ‘kampanyayı’ duyurdu.

Erdoğan, "TOKİ'den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.

Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız." dedi.