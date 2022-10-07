Erdoğan muhabirlerle mesafeyi kaldırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın açıklamalarında pandemi nedeniyle muhabirlerle arasına koyulan sosyal mesafe kaldırıldı.
Üsküdar Kısıklı'daki Hazreti Ali Camisi’nde Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan’a iki yıl sonra muhabirler mikrofon tutabildi.
Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere kandil simidi dağıttı.
İki yılı aşkın süredir Erdoğan ile gazeteciler arasında basın açıklamalarının soru-cevap kısmında sosyal mesafe uygulanıyordu.
Pandemi döneminde soru cevaplar bu şekilde uygulanıyordu: