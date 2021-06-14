Erdoğan, Merkel ve Johnson'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi sona erdi.
25 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.
Erdoğan, ardından Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştü.
30 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bulundu.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Almanya Hükümet Sözcüsü, Merkel ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini ele aldığını söyledi. Sözcü, ikilinin Kıbrıs'a ilişkin Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabaları da değerlendirdiğini belirtti.