Erdoğan - Mehmet Şimşek fotoğrafı AKP'de kimlere, hangi mesajları verdi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi.

Ekonomi yazarı Barış Soydan, ikilinin birlikte verdiği fotoğrafın AKP'deki kimi isimlere bazı mesajlar verdiğini söyledi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun bir inzivadan sonra geçen hafta Silivri’deki gaz depolama tesisinin açılışında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ortaya çıktı. Gelişme kulisleri hareketlendirdi. "Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine mi geliyor?" sorusuna yol açtı.

Soydan, arka planda yaşananları Ankara'daki kaynaklarına sorduğunu belirttiği yazısında kulislerde böyle bir bilgi ve beklentinin olmadığını söyledi.

Soydan şunları dile getirdi:

Bu herkesi şaşırttı. Çünkü Mehmet Şimşek, Ali Babacan’la birlikte AKP’nin “ortodoks”, yani bilindik, başka ülkelerde çok sayıda örneği/benzeri bulunan ekonomi politikalarının temsilcisiydi. Erdoğan, başkanlık sistemine geçildikten sonra bu politikaları reddetmiş, Mehmet Şimşek’in yerine de Berat Albayrak’ı atamıştı. Bu dönemde Şimşek ortadan kayboldu. DEVA’ya geçeceği yönünde söylentiler vardı…

Mehmet Şimşek’in uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ortaya çıkmasının arka planını Ankara’daki kaynaklarıma sordum... Önce herkesin aklındaki soru: Nebati’nin yerine Şimşek mi geliyor?

Ankara’da böyle bir bilgi ve beklenti yok. Erdoğan’ın Şimşek’i yanına alması, bir değişiklikten ziyade “karşı tarafa” geçmediği/geçmeyeceği yönünde bir mesaj olarak görülüyor.

Mehmet Şimşek’i Erdoğan’la birlikte gösteren fotoğraftan çıkan başka mesajlar da var:

⦁ Tabana "Ekonomi politikalarında gerekirse geri vites yapabilirim" mesajı.

AKP tabanı enflasyondan rahatsız. Önemli bir kısmı buna başkanlık döneminde uygulanan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin sözüyle “Heteredoks” ekonomi politikalarının neden olduğunu biliyor. Erdoğan Mehmet Şimşek’le bu kesime, yeniden seçilirse AKP’nin ilk dönemindeki ekonomi politikalarına dönebileceği mesajı verdi.

⦁ Parti içinde Nebati'nin değiştirilmesini isteyenlere "Olabilir, ama kontrol bende" mesajı.

Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı gibi AKP’nin ağır toplarının ekonomi yönetiminde değişiklik istediği yönündeki iddialar ne zamandır konuşuluyor. Mehmet Şimşek’in Erdoğan’la aynı kareye girmesi onlara da bir mesaj.

⦁ Albayrak ekibine "Alternatifim Şimşek" mesajı…

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan apansız istifa etmesinden bu yana ortada görünmüyor ama onun atadığı isimlerin ekonomi yönetiminde etkili olmaya devam ediyor. Mehmet Şimşekli fotoğraf, Albayrak ve ekibine de mesaj.

⦁ Mehmet Şimşek’in farkında olmadan verdiği mesaj: "Yeni bir kariyer oluşturamadım. Siyasete ve siyasetçi kimliğime geri döndüm."

Şimşek’in uluslararası finans kuruluşlarından teklifler aldığı, çok büyük bir İslami fonun yöneticiliğini üstlendiği söyleniyordu. Aslında siyaset öncesinde uluslararası yatırım bankası Merrill Lynch’te görev yapan Şimşek’in benzeri bir göreve geri döneceği yönündeki beklenti saçma değildi. Ama bu gerçekleşmedi. Mehmet Şimşek’in görev aldığı İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki Transform Fund’ın işlevi, İslam Kalkınma Bankası’nın amaçları doğrultusunda sivil toplum kuruluşları dahil çeşitli platformlara destek sağlamak ve gündem oluşturmakla sınırlı. Mehmet Şimşek burada “Board Of Trustees” üyesi. Vakıf mütevelli heyeti üyeliği olarak Türkçeye çevirebiliriz. Yoğun bir görev değil, bir nevi gönüllü danışmanlık...

Son söz: Mehmet Şimşek'li fotoğrafın kazananı Erdoğan. Şimşek’e görev verse de vermese de…