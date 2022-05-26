Erdoğan MEB bütçesinden büyük bir miktar aktardı: Nedir bu Maarif Vakfı?

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı’na 1,87 milyar TL'ye kadar kaynak aktarılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Maarif Vakfını kısaca hatırlayalım: 15 Temmuz'dan 1 ay önce

Meclis'te 17 Haziran 2016 günü; “Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek…” görevlerini yürütmek üzere Türkiye Maarif Vakfı kurulmasına ilişkin 6721 sayılı yasa kabul edildi.

Kadir Sev soL'daki köşe yazısında vakfa dair "Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin örgüt yapısı dışında, özel yetkilerle donatılmış ayrıcalıklı bir yapı kurulmuş oldu.

O güne değin yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’na tanınan; Türkiye Cumhuriyeti adına başka ülkelerde doğrudan eğitim kurumu açma imtiyazı bu vakfa da verildi.

Dahası, vakfın eğitim-öğretim kurumunun bulunduğu yurt dışındaki bir şehirde, Milli Eğitim Bakanlığı bile olsa, bir başka kamu kurumunun, benzer amaçlarla birim kurması yasaklandı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye Maarif Vakfı sır küpü

Sev yazısında "Bu denli önemli yetkiler ve imtiyazlarla donatılmış olan bu yapı, vakıf statüsünde kurulduğu için Kamu kurumlarının uymakla yükümlü olduğu kurallara uyulmaksızın yönetiliyor: Devlette kaydı yok. İnternet sitesinde bütçe, bilanço, faaliyet raporu, Vakıflar Genel Müfettişlerinin ya da Vakıf Denetim Kurulu denetçilerinin düzenlediği raporları da yayımlanmıyor.Kısacası tam bir sır küpü: ne yaptıklarını bilmek olanaksız" diyordu.

Yalnızca 'FETÖ' Okulları mı devir alınıyor?

Sev, "Dikkat! Maarif Vakfı gelişiyor" başlıklı yazısında vakfın faaliyetine dönük şu tespiti yapmıştı.

"Fuat Oktay’ın verdiği sayılarla, Maarif Vakfı tanıtım kitapçığındaki sayıları karşılaştırdığımızda yalnızca FETÖ okullarının devir alınmadığını anlıyoruz. Oktay, 213 FETÖ Okulu devir aldıklarını söyledi. Oysa kitapçıkta Maarif Vakfının 332 okulu olduğu yazıyor. Arada 119 fark var.

Maarif Vakfı Başkanı da 15 Temmuz günü bir açıklama yaptı ve 43 ülkede 333 okulları olduğunu; 19 ülkedeki 214’ünün FETÖ’den alındığını söyledi.

Demek ki istemedikleri başka cemaatlerin okulları vardı ve şimdi onlara da el konuluyor.

Fuat Oktay’a göre 96 ülke FETÖ Okullarını geri vermemekte direniyor. Bu durumdan rahatsızlığını şu sözlerle dile getiriyor; “bize yardımcı olmayan ülkeler var.” Yalnızca ABD de 200 okulu varmış. Hiçbirini geri alamamışlar.

Bu arada Vakıf başkanından iyi bir haber var: cemaat okullarının müşterisi giderek azalıyormuş, 3/4’ü kapatılmış ya da satmak zorunda kalmışlar.

Ülkelerinde Maarif Vakfının giderek güçlenmesine ses çıkarmayanlara kötü bir haber var; onu da biz verelim. Fuat Oktay; “sadece bir eğitim hizmeti vermiyoruz aslında… Farkında olmadıkları bir zehrin, bir tehlikenin özellikle çok büyük faturasını ödemiş bir ülke olarak onlara bunu anlatmaya çalışıyoruz” diye cümleler kuruyor. Biz bu sözlerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz."

Vakfın kurucuları AKP'li

Vakfın kurucuları eski AKP milletvekili ya da adayları. Mütevellisinde de onlar var. Maarif Vakfı Denetim Kurulu üyelerinden biri AKP Genel Başkan yardımcısı, öteki TÜRGEV yönetim kurulu üyesi ve Önder İmam Hatip Derneği Genel Müdür Yardımcısı.

Maarif Vakfı Çok mu Zengin?

Vakfa Haziran 2016'da 90 milyon, Ağustos 2017'de 241 milyon, Haziran 2018'de 351 milyon olmak üzere 3 kalemde toplam 781 milyon aktarılmıştı. 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 541 milyon lira aktarıldı. 2020'de de 684 milyon lira aktarılarak, toplam da 1.907 milyon TL aktarılmış oldu.

Tanıtım Katalogundaki bilgilere göre, eğitim etkinliklerini 67 ülkede sürdüren; mülkiyetinde ya da kullanımında 332 eğitim kurumu; 42 öğrenci yurdu ve on binlerce öğrencisi olan devasa bir yapıdan söz ediyoruz. Vakıf Başkanı, sadece salgın nedeniyle uzaktan eğitim verdirilmeye başladığı 32 ülkede 40 bin dolayında öğrencisi olduğunu söylüyor.

Maarif Vakfı'nda şüphe uyandıran işler

CHP Milletvekili Murat Bakan, yurt dışındaki "FETÖ" okullarının devralınması amacı ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na ilişkin detayları, CİMER üzerinden yaptığı Bilgi Edinme Başvurusu ile sormuştu.

CHP’li Bakan’ın sorularını yanıtlayan Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, vakfın Kasım 2019 itibariyle, 41 ülkede 311 okul, 5 eğitim merkezi, 42 yurt ve bir yükseköğretim kurumu ile eğitim faaliyetleri yürüttüğünü açıklamıştı.

Milyonlarca lira personel gideri

Türkiye’den, 307’si eğitimci, 101’i ise destek personeli olmak üzere toplam 408 personelin, Maarif’in yurt dışındaki okullarına gönderildiğini söyleyen Akgün, en çok personel gönderilen üç ülkenin sırasıyla Pakistan, Afganistan ve Mali olduğunu söylemişti. Maarif kurumlarının bulunduğu ülkelerdeki yerel kaynaklardan istihdam edilen kişi sayısı da 5 bin 90 olarak paylaşılmıştı.

Akgün, yurt dışına gönderilen personele ödenen aylık ücretin alt sınırının bin 293 dolar, üst sınırının da 4 bin 500 dolar olduğunu belirtirken, vakfa ait okulların olduğu ülkelerdeki yerel kaynaklardan istihdam edilen kişilere yapılan aylık ödemelerin ise o ülkenin durumuna göre değiştiği kaydedildi. Yerel halktan istihdam edilen personele yapılan aylık ödemelerin üst sınırının bin 869 avroya kadar çıktığı açıklanmıştı Vakıf Başkanı Akgün'ün açıkladığı veriler, kasım 2019 dolar kuruna göre, vakfın bir aylık personel giderinin 10 milyon TL’yi aştığını ortaya koymuştu.