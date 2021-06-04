Erdoğan maske fabrikası açılışında konuştu: Biz ücretsiz veriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada "Bugün benim diyen ülkeler 150 Avro gibi paralarla maske veriyor, biz ise bunu ücretsiz veriyoruz" dedi.

Açılışını yaptığı fabrikanın yıllık 45 milyon maske, 240 bin tam ve yarım yüz gaz maskesi üreteceğini söyleyen Erdoğan "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" diyen Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "Bugün benim diyen ülkeler 150 Avro gibi paralarla maske veriyor, biz ise bunu ücretsiz veriyoruz. Muhalefet bizim bunlardan bihaber değil ama işlerine gelmiyor" sözleri dikkat çekti.

"Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için yaptığımız yardım 661 milyar lirayı buldu" diyen Erdoğan "Kıymetli kardeşlerim, sanayicimize tüm destekleri verirken esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da asla ihmal etmedik, etmiyoruz" ifadesini kullandı.

"Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız" diyen Erdoğan, "sanat emekçilerimize sahip çıkıyoruz" dediği konuşmasında 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verileceğini, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlanacağını söyledi.

AKP'nin maske dağıtma fiyaskosu

Salgının başlarında maskenin satılmasını yasaklayan AKP, ücretsiz dağıtma vaadinde bulunduğu 5'er maskeyi dağıtamayınca maske satışını bir ay sonra yeniden açmak zorunda kalmıştı. Erdoğan'ın konuşmasında "ücretsiz veriyoruz" diyerek salgının başında yurttaşa dağıtılamayan maskeleri mi yoksa Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela ziyaretinde yanında götürdüğü iddia edilen maskeleri mi kast ettiği ise merak konusu.