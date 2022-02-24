Erdoğan Macron'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda Ukrayna gündemini görüştü.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.

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