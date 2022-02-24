AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.
İsmail Sarp Aykurt
Erdoğan Macron'la görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda Ukrayna gündemini görüştü.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.