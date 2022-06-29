Erdoğan, Macron ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde ikili temaslarda bulunuyor.

Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve TSİ 18.45’te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.