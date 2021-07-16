Erdoğan: Libya'da gösterdiğimiz başarı dünyada kartların yeniden karılmasına yol açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Libya'da hem diplomatik hem de askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından atır başları şöyle:

- Bizim tarihimizdeki pek çok müessese, Batılıların modern dönemde önümüze çıkardıkları kurumların ilhamı veya kopyasıdır.

- Artık her alanda olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayii teknolojilerinden geçtiğimiz 15-20 yılda kat ettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir.

- TSK, sınırlarımızı koruma, sınır ötesi harekatları gerçekleştirme konusunda gösterdiği performans ile destan üzerine destan yazıyor. Elbette sistem ve teknoloji önemli olmakla birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız.

- Eğer Türkiye güçlüyse tüm coğrafyada gurur, sevinç vardır. Türkiye güçlüyse uzak, yakın her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

- Libya'da hem diplomatik hem de askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

- Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur.