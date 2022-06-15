Erdoğan 'KYK yurtları boş' demişti: 'Kapasite öğrencilerin yüzde 25'ine dahi yetmiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle, öğrenci yurdu kapasiteleriyle ilgili soru önergesi verdi.

Açıkel önergesinde, "Gençlerin en temel hakkı olan eğitim ve barınma hakları konusunda büyük gerilemeler yaşanmaktadır. Aileler, Türkiye tarihinin en yüksek enflasyon ve pahalılık koşullarında çocuklarının eğitim ve barınma maliyetlerini karşılayamadığı için, çocuklarını daha iyi bir gelecek için yıllarca emek harcadıkları üniversiteye gönderemez duruma gelmiştir ve eğitimden kopuşun arttığı bir süreç yaşanmaktadır. Gençlerimiz ve aileleri, eğitimden kopma ya da fahiş kira ve geçim masraflarının altında ezilme ikilemine sıkıştırılmaktadır" dedi.

'Öğrenci sayısının yüzde 25’ine dahi yetmiyor'

"2022 yılı itibariyle, YÖK ve MEB verilerine göre, örgün eğitim olarak yüksek öğretime kayıtlı olan 3 milyon 800 bin civarında öğrenci bulunduğu hesaplanmaktadır. Buna karşın KYK’ya bağlı olan yurtlarda ülke genelindeki kapasitenin 700 bin kişi ile 750 bin kişi arasında olduğu anlaşılmaktadır" diyen Fethi Açıkel şunları söyledi:

"KYK yurt kapasitesinin, öğrenci sayısının yüzde 25’ine dahi yetmediği görülmektedir. Veriler bu şekildeyken, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘KYK yurtları boş. KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz’ şeklinde bir beyanatı olmuştur. Milyonlarca gencimiz ve ailesi, barınma konusunda sıkıntı yaşarken yapılan bu açıklama, gençlerde, ailelerinde ve kamuoyunda büyük hayal kırıklığına neden olmuştur."

'KYK Genel Müdürlüğüne bağlı kaç adet yurt var?'

Açıkel, soru önergesinde Bakan Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti: