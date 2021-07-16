Erdoğan Kuzey Kıbrıs parlamentosunda boykot edilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs parlamentosunda konuşma yapacağı oturum Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından boykot edilecek.

TDP'nin oturuma katılmama kararının ardından ana muhalefet partisi CTP de söz konusu toplantıya Parti Meclisi kararı doğrultusunda katılmayacağını duyurdu.

50 sandalyeli parlamentoda ana muhalefetteki CTP’nin 12, TDP’nin 3 milletvekili bulunuyor.

CTP: Diyaloğun olmadığı bir ortamda olmayız

CTP'den yapılan açıklamada "CTP Parti Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişki biçiminin doğru zeminden kaydığı ve bu şekliyle sürdürülebilir ve iki devlet ve iki halk arasındaki karşılıklı saygı, sevgi, işbirliği ve dayanışmanın yararına olmadığı görüşündedir" denildi.

CTP'nin ana muhalefet partisi olduğu ve ana muhalefet partisinin "KKTC protokolü içerisinde önemli bir yeri" olduğu vurgulanan açıklamada "Cenevre görüşmeleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyarette Meclis’te temsil edilen tüm siyasi parti liderlerinin katıldığı toplantı hariç, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin adaya yaptığı ziyaretlerde muhalefet partileriyle veya ana muhalefet partisiyle görüşme programı yapılmamış ve dolayısıyla karşılıklı görüş alış verişi ve diyalog mümkün olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaretin programında da muhalefet partileriyle veya ana muhalefet partisiyle görüşme yer almamıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Bu görüş alış verişinin ve diyalogun olmadığı ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti çerçevesinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan toplantıda, teamüller ve usul gereği ana muhalefet partisinin herhangi bir söz hakkının olmayacağı ve yapılacak konuşma çerçevesinde CTP’nin katılmadığı görüşler konusunda farklı görüşlerini ortaya koyma olanağının da doğal olarak bulunmayacağı göz önünde bulundurularak, CTP Parti Meclisi bu toplantıya katılmama kararı almıştır" denildi.

TDP: Kıbrıs Türk halkı iradesine saygı beklemektedir

TDP de boykot kararıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Meclis Başkanlığından bize verilen bilgide, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis ziyaretinde tek taraflı ve diyalogdan uzak anlayışın olacağı net şekilde ortaya konmuştur" denildi.

"TDP’nin Meclise katılmama kararı boykotun yanı sıra, bir de mesaj içermektedir" denilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Kıbrıs Türk halkı iradesine saygı beklemektedir. Kıbrıs Türk halkı kendi özgün ve özgür yaşam biçimine karışılmasını istememektedir. Bu düşünceler ortadayken, daha önce belirttiğimiz gerekçelerin yanı sıra, karşılıklı görüşme, Kıbrıs Türk halkının görüş ve düşüncelerini, hassasiyetlerini aktarmaya fırsat verilmeyeceği bir ortamda olmanın bir anlamı yoktur.

Sn. Erdoğan tarafından Meclis’te yapacağı konuşmada Kıbrıs Türk halkını ve ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren mesajlar verileceği de belirtilmektedir. Bu kararların ne olduğunun kimse tarafından bilinmemesi de ayrı bir tartışma konusudur."