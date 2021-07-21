Erdoğan: Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisindeki "bayramlaşma toplantısı"na video konferansla katıldı. "Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı" diyen Erdoğan "Kıbrıs Türk Devleti'nin geniş tanınırlığa ulaşması için gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kurban Bayramı'na hasta, vefat sayılarını düşürerek girdik. Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.

Organize sanayi bölgelerinde sürekli yer açma çalışmaları var. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz. Bunlar istihdamı olumlu etkiliyor.

Türkiye'nin potansiyelinden, gücünden, büyüklüğünden habersiz tellalar sürekli tersini sürüyor. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Değerli kardeşlerim, bu yolda her attığımız adımda karşılaştığımız engelleri, kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz.

Ülkemizde artık vesayeti diriltme hayalleri, demokraside ve ekonomide elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çabaları beyhudedir.

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok açıdan önemliydi. Kıbrıslı kardeşlerimiz kendilerini aldatanlara yanıt verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı. Kıbrıs Türkü'nü azınlık görmeye devam eden Rumlardı. Kıbrıs Türk Devleti'nin geniş tanınırlığa ulaşması için gerekeni yapacağız."