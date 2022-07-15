Erdoğan: Kusura bakmasınlar, neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Tammuz darbe girişiminin 6.yılı vesilesiyle yaptığı konuşmasında ''Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı." ifadelerini kullanırken, "İnşallah 2023 imtihanını da başarıyla vererek bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Fatih Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz programınde konuşan Erdoğan, burada muhalefeti hedef aldı. Erdoğan "6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu?" derken şöyle devam etti:

"Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar, Cudi, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele omuz omuza yürüyorlar."

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul'da yaşadık sel felaketi yaşadık. Sorumlular afet yaşanırken neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da neredeydi? Kardeşlerim bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok. Çok çalışacağız. Bizim soracak hesabımız var. Bizim demokrasi ve kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur."

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle: