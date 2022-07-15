Erdoğan: Kusura bakmasınlar, neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Tammuz darbe girişiminin 6.yılı vesilesiyle yaptığı konuşmasında ''Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı." ifadelerini kullanırken, "İnşallah 2023 imtihanını da başarıyla vererek bu kutlu menzile doğru yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Fatih Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz programınde konuşan Erdoğan, burada muhalefeti hedef aldı. Erdoğan "6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu?" derken şöyle devam etti:
"Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar, Cudi, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele omuz omuza yürüyorlar."
İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme yapan Erdoğan şunları kaydetti:
"Şu anda İstanbul'da yaşadık sel felaketi yaşadık. Sorumlular afet yaşanırken neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da neredeydi? Kardeşlerim bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok. Çok çalışacağız. Bizim soracak hesabımız var. Bizim demokrasi ve kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur."
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:
- Ne diyor Bay Kemal? Bu bir tiyatroydu diyor. 252 şehidimizin olduğu bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. E ben şimdi soruyorum, FETÖ'ye rahmet okutanlar var. Yahu daha ne olacak 252 şehidimiz var 2 bin 200'ü aşkın gazimiz var. Hâlâ FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Ülkenin ve milletin geleceğine dair fikir, program, proje geliştirmeyen, sadece laf salatasıyla insanları istismar edemezsiniz.
- Her fırsatta ülkesini yabancılara kötüleyerek şimdiden bu desteğin hakkını vermeye çalışanlardan bu millete hayır gelmez. Yönlerini milletimize dönmüş olsalar şu gerçekleri onlar da görecekler. Terörle mücadele ederken, teröristin sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz. İnsanlar darbeye direnirken hainlerle anlaşıp kaçacak delik arayanlardan siyasetçi olmaz.
- 15 Temmuz'a ağız dolusu darbe girişimidir diyemeyenler milletin adamı olmaz. Kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan devlet adamı olmaz. Kardeşlerim FETÖ terör örgütü olarak uluslararası kayıtlarda var mıydı? Sadece PKK AB kayıtlarında vardı. Bu son NATO zirvesinde YPG'yi, PYD'yi, FETÖ'yü NATO'nun kayıtlarına girdik.
- Dedik ki, 'Bu bizim kırmızı çizgimizdir, FETÖ'yü, PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak gireceksiniz, aksi takdirde bizden olur alamazsınız'. Ve girdiler, olay bu. Güney sınırları boyunca kurmakta olduğu güvenlik koridorunu sabote edenlerden yerli ve milli bir şey çıkmaz. Ekonomimize yönelik tehditler karşısında uygulamaya geçirdiğimiz programı anlamaya çalışmayanlardan yönetici olmaz.
- Türkiye'nin kendini konumlandırdığı güçlü yeri görmezden gelenlerden feraset beklenemez. Yerli ve milli olmayanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini en iyi milletimiz bilir.