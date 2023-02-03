Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumunda olduğunu kaydederken, "Bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor." dedi.

Erdoğan ayrıca "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kosova Başbakanı Kurti atıfla Erdoğan, "FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim." dedi.

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