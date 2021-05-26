Erdoğan konuştu: Soylu'nun yanındayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir aylık bir aradan sonra partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Erdoğan, Peker videolarına ilişkin Soylu'ya destek mesajı verdi.

Erdoğan, Akşener'in İkizdere ziyaretine ilişkin ise "Burası Rize. Dua et ki ileri gitmeden yanıt verdiler. Bu daha bir, daha neler olacak neler, bunlar iyi günler" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce bir bayram geçiremedik ama sağlığımız, umudumuz ayakta. Salgında halkın aşını, sağlığını ve işini korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye olarak bu dönemi en az sorunla atlattık. Pek çok ülkenin aksine kamu güvenliğini tehdit edecek bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen vatandaşı ve esnafı yalnız bırakmadık, hibe programlarıyla yanlarında olduk.

Yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor.

Salgından etkilenen tüccar ve sanayiciler için nefes kredisinin çalışmalarına başladı.

Salgının başından bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletimizin her bir ferdinin yanıda olduğumuz gösterdik.

'Bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın'

AKP olarak en büyük başarımız tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş ve geleceğe güvenle bakacakları istikrarlı iklimi sağlamak oldu.

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Türkiye'de 1990'lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 ile sona ermiştir.

CHP ve İYİP'e 'uzlaşı' teşekkürü

İnsanoğlunun yeryüzüne geldiği günden bu yana en çok üzerinde durduğu konu adalettir. Adaletin temelinde dışa bağımlılığı kaldırmak vardır. Vesayete selam duran, darbelere destek vuran yargı dışa bağımlıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı adaletin temelidir. Geçmişte belli bir kesime göre hareket eden HSYK'yı hatırlayın, önce vesayet güçlerinin sonra FETÖ'nün araçsallaştırdığı dönemin acı tecrübelerini ağır tecrübeler yaşayarak gördük. Şimdi milletin seçtiği cumhurbaşkanı ve milletin vekilleri HSK üyelerini seçiyor. HSK seçiminde uzlaşıyı öne çıkaran partilere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa için de umut vericidir.

'Suç örgütlerinin ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik'

İktidarımızda terör örgütlerin, suç çetelerinin, ajanların cirit attığı Türkiye'yi milletimizin başını huzurla yastığına koyduğu bir ülke haline getirdik.

PKK ve FETÖ'ye karşı yoğun çaba harcadık. FETÖ'nün 17-25 Aralık'la açığa çıkan, MİT TIR'larıyla, 15 Temmuz'la devam eden saldırılarına karşı mücadele yürüttük.

Aynı şekilde irili ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirerek safdışı bıraktık.

Suç örgütlerine karşı tavizsiz bir mücadele yürüttük. Suç örgütlerinin ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik.

Uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele yürüttük. Cezaevlerinde 88 bin kişi uyuşturucu ve bağlantılı suçlar nedeniyle orada. Sadece son 3 yılda 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı. Piyasa değeri 63 milyarı geçen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Organize suç örgütlerine karşı son 5 yılda 1700 operasyon yapılmış, 21 bin kişi gözaltına alınmış, 8 bin kişi tutuklanmıştır.

Organize suç örgütleri kuranlara verilen cezayı 4 yıldan 8 yıla çıkardık.

Meral Akşener'i hedef aldı: Dua et ki ileri gitmeden yanıt verdiler, bu daha iyi günler

Terörle, çetelerle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etti. Gelin hanım beni Netenyahu'nun yanına koyuyor, sonra memletim Rize'ye gidiyor ve görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Burası Rize. Dua et ki ileri gitmeden yanıt verdiler. Bu daha bir, daha neler olacak neler, bunlar iyi günler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gitti. Orada da gereğini yaptılar. Trabzon'da da hiç meydana çıkamadan uçağa binip Ankara'ya döndün.

Soylu'ya destek açıklaması

Ülkede mikserler var. Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların hedefinde ülkemizde sağlanan güven ortamından duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemize getirip yargıya teslim edilene kadar peşini bırakmayacağız.​

Bay Kemal, Bay Meral size buradan ekmek çıkmaz. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bu suçluları da yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

'Ankara ve İstanbul Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır'

Suç örgütlerinin iftiralarına gereken yanıtlar verilmişti. Bununla kalınmamıştır, Ankara ve İstanbul Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir iddia ve itham ortada bırakılmayacak, her iddia yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan kimse şüphe duymasın.

Erken seçim açıklaması

Erken seçim için boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür.

Şu an CHP Genel Merkezi tecavüzcüler, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi terör örgütlerinin ve onları koruyanların işgali altındadır. Ve evet şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerinin piyonluğunu yapmaktadır.