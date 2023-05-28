Erdoğan Kısıklı'da seçim zaferi ilan etti: 'Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kısıklı'da yandaşlarına hitaben bir konuşma yapıyor. Seçim zaferi ilan eden Erdoğan 'Ne dedik Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar Kısıklı'da destekçilerine bir otobüsün üzerinden sesleniyor.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada seçim zaferini ilan ederek "Önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız, 21 yıl olduğu gibi layık olacağız. Ne dedik pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedik, öyle mi?" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Bay bay bay Kemal" ifadeleriyle hedef aldı.

AKP'lilere 2024 yerel seçimlerine hazırlık çağrısı yapan Erdoğan "Üsküdar'ı da İstanbul'u da alacağız" diye konuştu.