Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz, Ukrayna'ya iade edilmeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım Platformu Liderler Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz, Kırım Ukrayna'ya iade edilmeli" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Platformu isabetli buluyor ve destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çalışmalara her düzeyde katkı vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımamakta, bu adımın gayrimeşru ve hukukdışı olduğunu ilk günden beri savunmaktadır. Ukrayna'ya Kırım'ın iadesi, uluslararası hukukun gereğidir. Ukrayna'nın egemenliğinin korunması, küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir.

Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenliği de Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Geçen sene platformun Kiev'deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Birinci Meclisi Başkan Yardımcısı ve arkadaşlarının bir an önce evlerine, arkadaşlarına kavuşmalarını bekliyorum."