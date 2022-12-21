Erdoğan: Kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, "Hangi inanca ve kökene sahip olursa olsun, Türkiye'ye ve Türk kültürüne katkı sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Biz görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir" dedi.

'Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz'

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bölüm şöyle:

"Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Boynunda mahkumiyet kararıyla ebediyete irtihal eden üstad Necip Fazıl'a nasıl hürmet gösteriyorsak, tek parti döneminde hapislerde sürünen Nazım Hikmet'e de sahip çıkıyoruz.

Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet'e yeniden türk vatandaşlığı veren biz olduk. Yaşadaığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söylemek istedi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemize getirme teklifinde yine biz bulunduk. Eski Türkiye'de ötelenmiş, hor görülmüş hangi fikir, sanat ve spor insanımız varsa hiçbir ayrım yapmadan hepsine kucak açtık. Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sadece 42 iken toplam sayıyı 122'ye çıkardık.

Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı olarak attığınız ve atacağınız her adımda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum."