Erdoğan Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davanın kararını duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 Ocak 2021'de yaptığı konuşma sebebiyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "yolsuzluk" ve "sözde cumhurbaşkanı" ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme söz konusu eleştirilerin hakaret sayılmadığına hükmetti.

Çelik, "Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor! Genel Başkanımızın, 'yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı...' eleştirilerine karşı 1 milyon TL talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! Kemal Kılıçdaroğlu yine kazandı! Zira hep haklı..” dedi.