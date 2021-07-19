Erdoğan: Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci olacaksa iki eşit egemen devlet arasında olabilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesi havalimanında açıklama yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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"Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız. Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kıbrıs Türk halkı Ada'da egemen eşitliğe sahiptir. Kıbrıs'ta çözümü ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir.
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Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Biz bir defa eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz, bundan yanayız.
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Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir.
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Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmamda müjdeyi açıklayacağım.
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Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı ile uzaktan yakından alakası yok. İnanç özgürlüğünden anlamayan Adalet Divanı olamaz. Kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?
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Taliban'ın yaptığı açıklamalarda 'Türkiye'yi istemiyoruz' gibi bir ifadeleri yok. Bazı açıklamalarında güya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Bu planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Şu an itibariyle gerek Dışişleri nezdinde gerekse şahsım olarak bu adımları atıp inşallah Taliban'la da ne gibi görüşmeler yapacağız ve bu görüşmelerle de nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz.
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Taliban'ın şu anda Afganistan'daki bizce yaklaşımı bir müslümanın bir başka müslümana yaklaşımı değildir. Zira Afganistan halkının kahir ekseriyeti müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareeketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir.
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Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz. Bu işgal hareketini bırakması lazım. Bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım.
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Maske, mesafe kuralı devam etmeli, bundan taviz verilmesi doğru değil."
Heyette Asiltürk'te var
Erdoğan'ın beraberindeki heyette 1974'teki "Kıbrıs Barış Harekatı" sırasında CHP-MSP koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.