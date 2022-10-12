Erdoğan Kazakistan'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Erdoğan'ın 2 günlük ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada Erdoğan'ın "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Astana’yı ziyaret edeceği" belirtildi.

Açıklamada "İlgili Sayın Bakanların iştirakiyle 12 Ekim’de tertiplenecek Konsey Toplantısı’nda, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığımızın derinleştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 13 Ekim’de düzenlenecek Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi’nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecekler, bu vesileyle çeşitli ikili temaslar gerçekleştireceklerdir" denildi.