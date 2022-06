Erdoğan: Kasım ayında seçim yok, 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Van'da "gençlerle buluşma" programı yayınlandı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Bay Kemal Kasım ayında seçim yok" dedi. Erdoğan aynı programda "Biz her an maça çıkacakmış gibi hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.

AKP'ye gençlerin destek vermediğine yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Erdoğan "Gençlerde üye sayımız 12 milyona yaklaştı, kadın kollarında da 3 buçuk 4 milyon üye sayımız var. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim üye sayımıza ulaşamazlar. AK Partili üye kardeşlerimize söylüyorum, her birini birer üye sayısı yapsanız 23 milyon oluyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na: Aday değilsen adayını açıkla

Erdoğan "Bazıları merak ediyor Bay Kemal. Seçim tarihini açıkla diyor. Neyi açıklayacağım önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. Erken seçim olmayacak. Ama bu ikide bir Kasım'da seçim var diyor. Bay Kemal Kasım'da seçim yok. Seçim Haziran'da, kendini oraya hazırla. Sen önce söyle aday mısın onu açıkla. Aday değilsen adayını açıkla. Şu an 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz yolumuza Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile yürüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Yemezler Miçotakis'

- (Miçotakis hakkında) 'Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. Yeni bir şey söyleyeceğimiz yok.' Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın lafına değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım. Yemekte mutabakata varacağız. Bundan sonra seninle ikimiz konuşalım. Tamam. Aradan 2-3 hafta geçti. ABD'ye gidiyorsun Senato'da konuşma yapıyorsun. F-16'lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarlarsa kurulsun. O üsler ne için yaptığınız diye sorduğumuzda "Ruslara karşı" diyorlar. Ya Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ne yaptınız. Sözleri yalan dolan. Batı'ya güven olmaz. Bunlar AB üyeliğinde 1963'ten beri oyalıyorlar. Bunlarda dürüstlük yok. Dürüstlük bizim milletimizde var.

- 560 bin kişiyi Fetih Şöleni'nde Atatürk Havalimanı'nda topladık.

- Biz gençlere salt seçmen olarak bakmıyoruz.

- Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.

- 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak.

- Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. Önce 25'e sonra 18'e biz indirdik.

- Bu ülkenin gençlerinin hâlâ ezici çoğunluğu geleceklerini nerede görüyor? Bizde görüyor.

- Gençlerle aramıza girmeye kalkan siyasi çaylaklara diyorum ki: Siz gidin kumda oynayın. Serde biraz da Kasımpaşalılık var.

- Son 20 yılda gençlerimize en çok yatırım yapan, gençlerimizin hayat standardını en fazla artıran kadro biziz.

- (Soru: 2 gün önce Cumhurbaşkanlığınızı açıkladınız hayırlı olsun. Şu an hiçbir rakibiniz yok. Peki neden muhalefettekiler ben adayım demiyor?) Şimdi tabii ben de doğrusu bu aday noktasında hala isim açıklamayışlarını niye sorusunu arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Enterasan. Hepsi birbirine pas atıyor. Perde arkasında adaylık yarışı yapıyorlar. Tabi bizde bir laf var. 'Elalemin derdi bizi mi gerdi' diye. Bize ne? İşimize bakıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Herhalde bunlar YSK ilan edene kadar adaylarını açıklayamayacaklar. Bize düşen nedir biz her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız değil mi?

- Bizim bir defa KYK yurtlarında yer sorunumuz yok.

- Ankara'da Melih Bey (Gökçek) ağaçlandırmaya büyük önem verdi. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de böyle bir ağaçlandırma filan yok. Yeşil bizimle İstanbul'da, Ankara'da varoldu.