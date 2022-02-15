Erdoğan: 'Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın “Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri” ifadesini kullanması dikkat çekti.
Daha önce iki ülke arasında birçok konuda kriz ve görüş ayrılığı vardı. AKP bir dönem BAE'yi 15 Temmuz'un arkasındaki güç olarak bile tanımlamıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ise "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretini değerlendirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: