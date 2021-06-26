Erdoğan 'Kanal İstanbul' töreninde konuştu: 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz

"Kanal İstanbul"un ilk köprüsü için olduğu belirtilen temel bugün atılıyor. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın gemi yükü geçişini kaldırmadığını ve yeni bir güzargâha ihtiyaç olduğunu söyledi. Bakan, Kanal İstanbul'un Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olduğunu da öne sürdü.

'Montrö'ye asla aykırı düşmüyor'

Ardından söz alan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Doğrusu bir konuşma beklemiyordum, sağ olun lütfettiniz. Kanal İstanbul Projesi üzerinden kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak için fırsat kollayanlar oldu. Gezi olaylarına karşı çıkanlar, 'Yavuz Sultan Selim köprüsünü, dünyanın en büyük havalimanını yapmayın' diye pazarlık etmeye, kafa tutmaya çalışmışlardı. Karşı çıkanlar şimdi en önce kullananlar oldu. Bu proje her yönüyle çok önemlidir. İstanbul'un güvenliğine katkı sağlayan, Marmara'daki oksijen azalmasını azaltacak bir proje. 200'den fazla bilim adamı ÇED raporu hazırladı. Bütün ihtimaller olumsuzluklar, avantajlar bir bir değerlendirildi. Bu proje Montrö'ye asla aykırı düşmüyor. Uluslararası ticarete açık bir su yolu, etrafıyla bir yaşam ve zenginlik merkezi haline geliyor" diye konuştu.

Alana helikopter ile gelerek inşaat alanını gezen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kanal İstanbul projesini bundan 11 yıl önce paylaşmıştık. Türkiye'nin yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle projenin yapımı gecikti.

Kanal İstanbul projesiyle amacımız her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır; bu projeye ihtiyaç vardır. Ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu.

Gemi trafiği artarken geçen gemilerin uzunluğu da arttı. Bu gemilerin geçişi boğaz çevresi için büyük risk. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor.

2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindi.

Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun bir şekilde yürütüldü ve tamamlandı.

'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.

Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi.

Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi.

Karadeniz çıkışının solundaki rekreasyon ve yenilenebilir enerji alanı da İstanbul'a ayrı bir değer katacak.

Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

CHP, atılan her adımın önünü kesti. Bugün de bunun için çalışıyorlar. Kanal İstanbul'a karşı çıkarak yatırımcıları tehdit ediyorlar. Hatta bankaları tehdit ediyorlar. "

Erdoğan, "Şirketlere Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız' diyen muhalefete de, "söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla sizden alırlar" sözleriyle yanıt verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakanların katılımıyla törende dua okudu

'Kenti tümüyle kaos içine sokacaktır'

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Kanal İstanbul'a ilişkin en son yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul, afet öncesi ve sonrası açısından, zaten hazırlıksız olan kenti tümüyle kaos içine sokacaktır" demişti.

193 kilometre uzunluğa sahip Süveyş'ten 148 kilometre daha kısa olacak Kanal İstanbul'un maliyetinin 40 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.