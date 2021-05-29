Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.Binali Bey ile o zamanlar bunun üzerinde çok çalıştık. Proje üzerinde çok çalıştık, ciddi manada bunun üzerinde durduk.

Çevrecilik lafla olmuyor. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler yaktılar, yıktılar biz ise o yakılan yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur lafla peynir gemisi yürümüyor. AK Parti, çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir.

580 metre uzunluğa sahip bu kule, Kule İstanbul'un en yüksek yapısıdır. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi.

Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, varsın olsunlar. Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Sağında ve solunda iki şehir inşa edeceğiz. İstanbul bir başka güzel olacak."