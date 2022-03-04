Erdoğan: Kadına yönelik şiddetin en bariz örneği 28 Şubat'tır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Kadının temel hak ve özgürlükleri hakkında yaşanan sıkıntılar tamamen zamanın şartlarıdır. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizden beri kadına şiddet konusunda çalışıyoruz. Kadınların iş gücüne katılmasını yüzde 34'ler seviyesine çıkardık. Kadın istihdamını 10 milyon seviyelerine getirdik. Kız öğrencilerimizin eğitim öğretimine destek verdik. Kadınlarımızın parlamentoda temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17 seviyelerine çıktı. Öğretmenlerden sağlıkçılara kadar kadın erkek oranı dengelendi.
- Ev kadınlarımızın da emeğine ülkemize katkılarına önem veriyoruz. Kadının evinden iş hayatına kadar tüm hak ve taleplerine aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kadına şiddette dünyada örnek teşkil eden bir psikolojik ve maddi destekten, uzaklaştırma kararlarına kadar pek çok adım gerçekleştirildi.
- Kadını öldürme eylemini insan olan hiç kimse kabul etmez. Bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar kendimizi görevimizi yapmış sayamayız. Yeni düzenleme ile artık kadına yönelik şiddetlerde hiçbir şey indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Sadece takım elbise giyip kravat takmak indirim gerekçesi olmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı gerçekleştirilmişse cezası daha da artacaktır. Fiziken veya iletişim araçlarıyla yapılan takiplerin cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile sonuçlanacak. Eşe ve veya boşanılan eşe karşı kasten yaralamada tutuklama olayları kolaylaştırılacak.
- Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir.
- Kadına yönelik şiddetin en bariz örneği 28 Şubat'tır. Bu dönemde sözde çağdaşlık adına sırf başlarını örttükleri için kız öğrencilerimizin eğitim haklarını zor kullanarak ellerinden aldılar. Bu kara bir bulut gibi ülkenin üstüne çöktü. Kamudaki başörtülü kadınları kapı önüne koydular. 28 Şubat döneminde çalışma hayatından sokağa kadar her yerde bu kirli zihniyeti görmek mümkündü. Şimdi de 28 Şubat ile hükümeti nasıl deviririz diye düşünüyorlar. Ülkemizde kadınların en çok ayrımcılığa maruz kaldığı yıllar bu süreçtir.