Erdoğan: Kadına şiddete neden olan cehaletle mücadele ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında, ''Kadına şiddetle mücadelede her alanda çok önemli ilerlemeler yaşandığını görüyoruz'' iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bizi biz yapan değerleri, bilmemekten kaynaklanan cehalettir. İşte biz kadına şiddete neden olan bu cehaletle mücadele ediyoruz.

Meclis'te kurulmasına öncülük ettiğimiz komisyonla yasamanın da meseleye sahip çıkmasını sağladık. Bakanlıklarımız hepsi tarihi reformları yerine getirdiler.

Bu konudaki en büyük devrim 2012 yılında çıkardığımız 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu'dur. Her alanda çok önemli ilerleme yaşandığını görüyoruz.

Yargıya intikal eden konuların hızlıca neticeye kavuşması için de özel savcılar görevlendirilmiştir.

Sadece müdahaleleri ve cezaları arttırarak bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. Şiddeti yaratan herşeyi ortadan kaldırana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ''

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açılmıştı

Erdoğan'ın açıklamaları bir yana, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin feshi için hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Derneğin 'Kanuna ve ahlaka aykırı' faaliyet yürüttüğü' ileri sürülmüştü.