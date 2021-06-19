Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, benzerlerini de kınayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İzmir İl Örgütü'ne düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın katledildiği saldırıyla ilgili olarak "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz" dedi. Erdoğan "Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan ve bu saldırılarda en çok kayıp veren parti AK Parti'dir" iddiasında bulundu.
Antalya il teşkilatı toplantısının ardından konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- "Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buraya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.
- Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz.
- Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı.
- Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak.
- Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yılı daha iyi seviyeyi yakalayacağız. Gençler Antalya aynı zamanda ülkemizin en önemli şarkı şehirlerinden bir tanesidir.
- Bunun yanında en önemli tarım şehirlerinden biridir. Tarım üretiminde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti bir kez daha görülmüştür. Antalyamızın bu potansiyeli verimli kullanılması için gayret gösteriyoruz. Bu şehir giderek dünyanın gözbebeği oluyor.
- İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz.
'Birbirimizin arkasından konuşmayacağız, bırakın gidenler gitsin'
- Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın.
- Bunların bir eserleri var mı, yatırımları var mı? Yok. Hep söylüyorum, eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Elhamdülillah, 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz. Bunların, CHP'nin bir eseri var mı? (Salondan "heykel yapıyorlar" sesleri geliyor)
- Gezi'de mesele ağaç değildi. 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi.
- 15 Temmuz darbe girişiminde mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi.
- Algı girişimlerinde mesele asla hakikat değildi. Bu yaşadıklarımızda hedef doğrudan Türkiye'ydi.
'Emekli amirallerin hesapları soruluyor'
- Türkiye önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe maruz kaldığımız saldırıların mahiyeti de değişiyor. Bilindik numaralarla yapamadıklarını daha sofistike yöntemlerle deniyorlar. Bu süreçte terör örgütleriyle iş birliği yapanları gördük. Sırf Türkiye'yi zora düşürmek için oyunun kurallarını alt üst eden sayısız hamleyle yüzleştik. Ülke içindeki versiyonları da hiç eksik olmadı. Bulabildikleri her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin şu anda hesapları soruluyor. Devam ediyoruz, hesap sorulacak.
'İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, benzerlerini de kınayacağız'
- Ben İzmir'deki saldırıları da aynı çerçevede görüyorum. Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan ve bu saldırılarda en çok kayıp veren parti AK Parti'dir. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz.